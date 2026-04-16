Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов

В Кыргызстане области и районы будут упразднены, вместо них создадут 20 округов. Президент Садыр Жапаров рассказал о втором этапе административной реформы на встрече с жителями Ноокатского района.

Садыр Жапаров на встрече с жителями Ноокатского района

По его словам, сейчас в республике есть 44 района и 33 города.

«Области и районы ликвидируются, останется 20 округов — проще говоря, станет 20 областей, мы к этому придем. Но на это еще есть время, года три-четыре», — поделился планами глава государства.

Как он отметил, сначала будет создан один округ в качестве пилотного проекта на два-три года, чтобы посмотреть, как он будет управляться. Главный критерий — сможет ли он выйти из республиканской дотации. Если проект окажется успешным, то области и районы окончательно ликвидируют и разделят страну на округа.

Садыр Жапаров заявил, что первый этап административно-территориальной реформы прошел успешно.

Напомним, за два года административно-территориальной реформы количество айыльных аймаков в КР сократилось с 452 до 231.
Материалы по теме
Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду
Садыр Жапаров ознакомился с развитием Ноокатского района
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
Инвесторам усилили защиту: споры разрешат через арбитраж и переговоры
Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»
О чем спросили президента в Оше: компенсации, ипотека и дело экс-мэра
Встреча в Оше: президент озвучил экономические показатели страны
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты
Президент подписал закон об усилении защиты недееспособных граждан
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
В горных районах сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин В горных районах сохраняется высокая вероятность схода...
10:45
В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
10:42
ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» проходит экологическую модернизацию
10:36
Единый стандарт для мусорных полигонов предлагают ввести в Кыргызстане
10:33
В Бишкеке водитель заблокировал стройку и задержал восемь грузовиков на 1,5 часа