Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов

В Кыргызстане области и районы будут упразднены, вместо них создадут 20 округов. Президент Садыр Жапаров рассказал о втором этапе административной реформы на встрече с жителями Ноокатского района.

По его словам, сейчас в республике есть 44 района и 33 города.

«Области и районы ликвидируются, останется 20 округов — проще говоря, станет 20 областей, мы к этому придем. Но на это еще есть время, года три-четыре», — поделился планами глава государства.

Как он отметил, сначала будет создан один округ в качестве пилотного проекта на два-три года, чтобы посмотреть, как он будет управляться. Главный критерий — сможет ли он выйти из республиканской дотации. Если проект окажется успешным, то области и районы окончательно ликвидируют и разделят страну на округа.

Садыр Жапаров заявил, что первый этап административно-территориальной реформы прошел успешно.

Напомним, за два года административно-территориальной реформы количество айыльных аймаков в КР сократилось с 452 до 231.