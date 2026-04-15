Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева

Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности Оша Курстанбек Матиев заявил, что подвергся уголовному преследованию за снос старого здания школы-интерната имени Валентины Терешковой. С этим обращением он выступил на встрече президента с жителями Кара-Кульджинского района.

Курстанбек Матиев

По словам Курстанбека Матиева, решение о сносе приняли после визита главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который учился в этой школе. Чиновник утверждает, что теперь уже бывший глава госкомитета лично поручил в кратчайшие сроки демонтировать аварийное здание.

После Курстанбек Матиев оформил все необходимые документы — получил заключения МЧС и независимой экспертизы, протокол мэрии. Однако спустя три года против него возбудили уголовное дело. По словам бывшего замначальника УМС южной столицы, он провел четыре месяца под арестом и выплатил 1 миллион сомов. Несмотря на это, от него требовали дополнительные выплаты.

«Здание общежития школы построили 63 года назад, оно находилось в аварийном состоянии. Следствие привлекло обычного сотрудника Счетной палаты, который, опираясь на данные из интернета, заявил, что я якобы уничтожил имущество на 7 миллионов 713 тысяч сомов», — отметил Курстанбек Матиев.

Он подчеркнул, что действовал по указанию: «Камчыбек Ташиев сказал сносить — мы снесли. Теперь говорят, что это было незаконно».

Президент Садыр Жапаров, комментируя ситуацию, выразил возмущение действиями правоохранительных органов и поручил пересмотреть дело.

«Верните ему этот миллион сомов полностью, закройте дело и возместите все до тыйына. Возьмите под контроль судебное разбирательство. Там же построили новую, гораздо лучшую школу — я сам ее открывал. Как можно требовать 7 миллионов сомов ущерба? Какая это справедливость?» — заявил он.

Глава государства призвал Курстанбека Матиева подать официальное заявление в прокуратуру Оша в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Отметим, что Садыр Жапаров провел встречи с жителями во всех районах Ошской области, где прозвучало немало обращений граждан, ищущих судебной справедливости.