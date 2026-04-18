Экономика

Поддержку малого и среднего бизнеса Кыргызстана обсудили Бакыт Сыдыков и ОПЕК

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в Вашингтоне встретился с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифа.

Стороны обсудили поддержку малого и среднего бизнеса в КР, перспективы расширения сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. Отмечено, что малый бизнес — это основа частного сектора кыргызстанской экономики.

По словам главы профильного ведомства, его развитие находится в приоритете национальной программы развития страны до 2030 года. Государственная политика направлена на стимулирование деловой активности для достижения устойчивого экономического роста.

Рассмотрены варианты участия Фонда ОПЕК в реализации совместных проектов. Инициативы должны обеспечить предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам и международному опыту.
