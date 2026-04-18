Власть

Садыру Жапарову в Ошской области поступило более 1,8 тысячи обращений

Во время поездки президента Садыра Жапарова по Ошской области поступило более 1,8 тысячи обращений от жителей. Их исполнение взято на контроль, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

По итогам поездки состоялось совещание с участием руководителей правоохранительных органов, заместителей полпреда и акимов районов.

По словам полпреда Аманкана Кенжебаева, все обращения жителей распределены по профильным направлениям и подлежат своевременному рассмотрению.

Он подчеркнул, что все поднятые вопросы будут находиться на контроле, и поручил ответственным руководителям обеспечить их исполнение. Также на совещании рассмотрены текущие работы в области и определены дальнейшие задачи.

С 11 по 15 апреля президент Садыр Жапаров побывал на юге Кыргызстана, где встретился с жителями Оша и семи районов области.
