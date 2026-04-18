Общество

Антитеррористический центр ГКНБ и офис ОБСЕ подписали план сотрудничества

Антитеррористический центр ГКНБ Кыргызской Республики и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план сотрудничества на 2026 год. Об этом сообщает пресс-центр комитета нацбезопасности.

По его данным, документ подписан директором Антитеррористического центра ГКНБ Алишером Эрбаевым и главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Подписание плана стало логическим продолжением многолетнего плодотворного партнерства между сторонами и отражает обоюдную приверженность укреплению стабильности и безопасности в Кыргызской Республике.

ГКНБ
Фото ГКНБ

В ходе церемонии стороны отметили высокий уровень доверия и эффективность предыдущих совместных проектов, которые способствовали повышению потенциала национальных институтов в сфере безопасности.

Реализация плана будет осуществляться на основе принципов взаимного уважения, равноправия и полной прозрачности.
