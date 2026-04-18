Бишкекчан и гостей столицы приглашают на шоу японских барабанов Ooedodaiko

25 апреля на сцену Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова выйдет группа «Ооэдодайко» — коллектив Кыргызско-Японского центра, который уже четверть века превращает каждый свой выход в настоящий триумф силы и ритма. Об этом сообщают организаторы.

Тайко — это не только звук, это атлетизм, сложнейшая хореография и идеальная дисциплина. Вы увидите, как тяжелые палочки «бачи» превращаются в продолжение рук артистов, а суровый гул больших барабанов сменяется пронзительными, почти медитативными мелодиями японской флейты.

Это редкая возможность перенестись в самое сердце Японии, не покидая города, и почувствовать ту самую магию «единого сердца», когда ритм на сцене совпадает с вашим пульсом.

«Приходите за порцией настоящего весеннего вдохновения и ярких эмоций, которые невозможно передать через экран смартфона», — говорится в сообщении.