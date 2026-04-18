Цена на нефть упала. Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов

Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что это решение принято на время прекращения огня в Ливане.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», — написал он.

Отметим, что цены на нефть ускорили падение на фоне сообщений об открытии Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие пролива.

«Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

При этом в следующей публикации глава Белого дома добавил, что несмотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к осуществлению коммерческой деятельности и свободному проходу судов, «военно-морская блокада останется в полной силе и действии — исключительно в отношении Ирана — до тех пор, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100 процентов».

16 апреля главы Израиля и Ливана договорились о 10-дневном прекращении огня