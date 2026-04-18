Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Цена на нефть упала. Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов

Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что это решение принято на время прекращения огня в Ливане.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», — написал он.

Отметим, что цены на нефть ускорили падение на фоне сообщений об открытии Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие пролива.

«Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

При этом в следующей публикации глава Белого дома добавил, что несмотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к осуществлению коммерческой деятельности и свободному проходу судов, «военно-морская блокада останется в полной силе и действии — исключительно в отношении Ирана — до тех пор, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100 процентов».

16 апреля главы Израиля и Ливана договорились о 10-дневном прекращении огня
Материалы по теме
Атака на Иран. США подтвердили крушение MQ-4C Triton над Персидским заливом
Атака на Иран. США отказались продлевать действие лицензии на российскую нефть
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
Иран потребовал компенсацию от пяти арабских стран за участие в войне
Иран оценил ущерб от атак США и Израиля в $270 миллиардов
Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность
Атака на Иран. Военные США начали блокаду всех судов, заходящих в порты страны
Атака на Иран. После провала переговоров Трамп заявил о начале блокады Ормуза
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана провалились
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана зашли в тупик
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Рубль и&nbsp;юань установили новые рекорды 2026&nbsp;года. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;апреля Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
