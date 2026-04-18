Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть

США сроком на месяц разрешили сделки с частью российской нефти, фактически смягчив санкционный режим. Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило новую лицензию, которая распространяется только на партии, загруженные на суда до 17 апреля. Документ позволяет завершить уже начатые операции.

Разрешение распространяется на сделки по продаже, транспортировке и разгрузке таких грузов, но не распространяется на новые поставки и не касается операций, связанных с Ираном.

Новая лицензия фактически повторяет механизм, который ранее уже применялся Вашингтоном. До этого действовало аналогичное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Оно было ограничено сроком до 11 апреля и не было автоматически продлено.

Ранее Вашингтон отказался продлевать действие лицензии на российскую нефть, но спустя сутки изменил решение.