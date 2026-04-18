10:04
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть

США сроком на месяц разрешили сделки с частью российской нефти, фактически смягчив санкционный режим. Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило новую лицензию, которая распространяется только на партии, загруженные на суда до 17 апреля. Документ позволяет завершить уже начатые операции.

Разрешение распространяется на сделки по продаже, транспортировке и разгрузке таких грузов, но не распространяется на новые поставки и не касается операций, связанных с Ираном.

Новая лицензия фактически повторяет механизм, который ранее уже применялся Вашингтоном. До этого действовало аналогичное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Оно было ограничено сроком до 11 апреля и не было автоматически продлено.

Ранее Вашингтон отказался продлевать действие лицензии на российскую нефть, но спустя сутки изменил решение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370919/
просмотров: 146
Версия для печати
18 апреля, суббота
10:00
Антитеррористический центр ГКНБ и офис ОБСЕ подписали план сотрудничества Антитеррористический центр ГКНБ и офис ОБСЕ подписали п...
09:49
Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть
09:42
Бишкекчан и гостей столицы приглашают на шоу японских барабанов Ooedodaiko
09:35
Цена на нефть упала. Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
09:21
Печатную компанию включили в стратегические объекты Кыргызстана
17 апреля, пятница
23:37
Мировой рынок смартфонов упал на шесть процентов впервые с 2023 года