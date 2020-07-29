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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр города Ош подарил дневному стационару три стиральные машины

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов встретился с врачами, работающими в дневных стационарах, послушал их жалобы и передал две корзины фруктов.

«Несмотря на то что уменьшается число больных, мы готовим дополнительные места. Я приехал специально, чтобы с вами поговорить, услышать вас. Какие бы проблемы ни возникали, говорите о них», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии южной столицы, в стационаре, расположенном в здании школы имени Алишера Навои, врачи пожаловались на отсутствие стиральной машины. «Позже по поручению градоначальника в указанное учебное заведение доставили три стиральные машины», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161101/
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