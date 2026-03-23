Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай

Кыргызские предприятия смогут экспортировать замороженные фрукты в Китай после регистрации в системе GACC (CIFER). Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По их данным, Главное таможенное управление Китая подтвердило возможность регистрации отечественных производителей. При этом отдельное карантинное разрешение, как для свежей продукции, не требуется.

В перечень разрешенной продукции входят замороженная клубника, малина, вишня, яблоки, груши и другие виды фруктов.

Уточняется, что уполномоченным органом по регистрации предприятий является департамент химизации, защиты и карантина растений.

В министерстве призвали отечественные компании активизировать работу по регистрации и подготовке экспортных поставок. Ведомство также заявило о готовности сопровождать и консультировать экспортеров при выходе на рынок Китая.