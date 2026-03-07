12:09
В Джалал-Абаде построили склад для фруктов и овощей за 6,7 миллиона сомов

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в селе Жаш-Ленин построили логистический центр для хранения фруктов и овощей. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что склад построен на муниципальном участке, реализован в 2024 году в рамках проекта CASA-1000 по поддержке местных сообществ за счет дополнительного финансирования.

В рамках проекта было выделено 6 миллионов 644 тысячи 663 сома, местный бюджет выделил 104 тысячи сомов. Общая вместимость склада составляет 200 тонн.

Минсельхоза КР
Фото Минсельхоза КР. В селе Жаш-Ленин построили логистический центр для хранения фруктов и овощей
Строительные работы были начаты 26 апреля 2024 года, которые на данный момент полностью завершены и объект готов к вводу в эксплуатацию.

По данным ведомства, склад предназначен для хранения сельскохозяйственной продукции. В нем будут храниться такие овощи, как лук, морковь, капуста, болгарский перец, а также фрукты — яблоки и хурма.
