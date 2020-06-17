Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милиционеров обещают наказать

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки задержали только после вмешательства депутата. Об этом на заседании парламента сообщила Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, родственники пострадавшей полгода просили милиционеров задержать педофила. Однако те игнорировали все просьбы.

«Насильник жил рядом с жертвой в одном селе, а милиция не реагировала. После того как я обратилась в МВД, подозреваемого задержали», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Замглавы правоохранительного ведомства Алмазбек Орозалиев заявил, что в отношении сотрудников милиции сейчас проводится проверка. «Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. В случае если в действиях милиционеров будет выявлено нарушение закона, материалы передадут в прокуратуру», — пообещал он.

Напомним, 14 декабря прошлого года в милицию обратилась жительница Сокулукского района, которая рассказала, что парень по имени Максат осенью 2019-го посадил ее дочь в машину и изнасиловал. Сегодня ночью он задержан в Бишкеке.