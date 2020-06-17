18:10
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милиционеров обещают наказать

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки задержали только после вмешательства депутата. Об этом на заседании парламента сообщила Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, родственники пострадавшей полгода просили милиционеров задержать педофила. Однако те игнорировали все просьбы.

«Насильник жил рядом с жертвой в одном селе, а милиция не реагировала. После того как я обратилась в МВД, подозреваемого задержали», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Замглавы правоохранительного ведомства Алмазбек Орозалиев заявил, что в отношении сотрудников милиции сейчас проводится проверка. «Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. В случае если в действиях милиционеров будет выявлено нарушение закона, материалы передадут в прокуратуру», — пообещал он.

Напомним, 14 декабря прошлого года в милицию обратилась жительница Сокулукского района, которая рассказала, что парень по имени Максат осенью 2019-го посадил ее дочь в машину и изнасиловал. Сегодня ночью он задержан в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156425/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Мама изнасилованной девочки требует, чтобы уволили судью Айбека Эрнис уулу
В Токмаке мужчина домогался маленькой девочки. Его осудили на 12,5 года тюрьмы
В городе Ош мужчину подозревают в домогательствах к маленькой девочке
На Иссык-Куле сожитель матери приставал к ее несовершеннолетним дочерям
Избиение ребенка в Москве. Родные мальчика считают, что ничего не произошло
Жестокое избиение ребенка. Милиция установила личность мужчины
Кыргызстанец жестоко избил ребенка за то, что он не отжимался
Пограничник домогался малолетних девочек в Токмаке. Суд отпустил его
В Джалал-Абаде милиционер угрожал девочке, нарушившей комендантский час
На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12 тысяч человек
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
17 июня, среда
18:04
Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милиционеров обещают наказать Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милицио...
18:02
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $706,6
17:57
У сотрудника Финпола в Оше выявили коронавирус. Управление закрыли на карантин
17:47
Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов: Бог не фраер, он все видит
17:41
На Иссык-Куле прошел крупный град