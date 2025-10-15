08:48
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

В Кыргызстане стартовал караван по профилактике насилия в отношении детей

В Кыргызстане стартовал информационный караван по профилактике насилия в отношении детей. Об этом сообщили в кабинете министров.

Отмечается, что мероприятие организовано секретариатом уполномоченного по правам ребенка КР совместно с Центром защиты детей.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Целью запланированных мероприятий является формирование у детей активной жизненной позиции, основанной на уважении себя как личности и окружающих людей.  Таким должен быть результат позитивного воспитания в семье и образовательной среде в рамках реализации плана мероприятий по выполнению заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка в части недопустимости насилия в отношении детей, говорится в сообщении.

В ходе акции прошли информационно-просветительские мероприятия «Объединим усилия для безопасности детей», проведены обсуждения с педагогами, родителями и представителями местных органов власти о практических шагах по профилактике насилия и укреплению системы защиты детей на местах; практические упражнения по позитивному родительству; психологические консультации по вопросам укрепления детско-родительских отношений.

Аналогичные мероприятия будут проведены в общеобразовательных учреждениях Тюпского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области.
