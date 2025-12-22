11:16
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции

ГКНБ КР сообщил о привлечении к ответственности должностных лиц органов внутренних дел и системы образования Каракола за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Проверка была проведена по обращению представителя родительского комитета 9 «А» класса средней школы № 7. Заявление поступило на имя заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева и касалось фактов систематического насилия в образовательном учреждении.

Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников

По итогам следственных мероприятий установлено, что уполномоченные государственные органы не обеспечили должную профилактическую работу среди несовершеннолетних, а также не выполнили задачи по снижению подростковой преступности и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

В рамках исполнения постановления ГКНБ от занимаемых должностей освобождены начальник отдела образования мэрии Каракола и инспектор по делам несовершеннолетних ОВД города. Кроме того, дисциплинарные взыскания применены к ряду руководителей и сотрудников милиции и муниципальных органов: объявлены выговоры, строгие выговоры и вынесено решение о неполном служебном соответствии.

Также на специальный учет ОВД поставлены учащиеся старших классов школы № 7 и студент одного из колледжей.

В целях недопущения аналогичных случаев ГКНБ рекомендовал Министерству просвещения, полномочному представительству президента в Иссык-Кульской области, мэрии Каракола, УВД области и другим профильным структурам разработать дополнительные меры профилактики, усилить воспитательную работу и обеспечить реализацию государственной концепции по предупреждению правонарушений на 2022–2028 годы.

Следственные мероприятия продолжаются.
