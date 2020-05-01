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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В ТИК не поступало сообщений о проведении агитации во время ЧП

Сообщений о том, что некоторые партии во время режима ЧП, когда приостановлена предвыборная кампания на местах, продолжают проводить агитацию, в ТИК не поступало. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, если такие сигналы будут, то территориальные избирательные комиссии должны разобраться и принять решение вплоть до снятия той или иной политической организации с гонки либо отдельных кандидатов. «Со своей стороны мы пока не можем сказать определенно, когда возобновится избирательная кампания. После снятия режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации ЦИК выступит с предложением — продолжить процесс с того момента, когда он был приостановлен. Но на какой день будет назначено голосование, сейчас сложно сказать», — подчеркнул Абдыжапар Бекматов.

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Накануне, напомним, в соцсетях появилась информация о том, что партии «Биримдик», «Бирик» и «Мекеним Кыргызстан» в Оше и Караколе проводят скрытую агитацию — раздают продуктовые наборы со своим логотипом, дезинфицируют подъезды, записывают рекламные ролики на фоне растяжек с названием партии и номерами в избирательном бюллетене. 

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что предлагает после снятия режима ЧП отменить местные выборы и провести их весной 2021 года вместе с парламентскими. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

«Особенно на местах, где зарегистрированные ранее политические организации как участницы выборов продолжают развозить продукты нуждающимся, дезинфекцию проводят. Это все неправильно и повлияет на волеизъявление народа», — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151649/
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