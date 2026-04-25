В Бишкеке стартует масштабная ночная обработка зеленых насаждений от вредителей

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» сообщило о проведении в столице комплексного опрыскивания зеленых насаждений от вредителей.

По данным мэрии, работы продлятся с 25 апреля до 15 мая. Мероприятия реализуют совместно с департаментом химизации, защиты и карантина растений.

Обработка зеленых насаждений будет проводиться преимущественно в ночное время. Такой график выбран с целью минимизации возможных неудобств для горожан и для снижения воздействия на окружающую среду.

Для опрыскивания применяются современные безопасные препараты, не представляющие угрозы для здоровья людей, животных и полезных насекомых.

Несмотря на это, жителям столицы рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от прогулок в местах проведения обработки. Особую осторожность следует проявлять людям с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» благодарит горожан за понимание и сотрудничество.