Памятные даты

День интеллектуальной собственности Кыргызской Республики

В 2002 году, придавая важное значение интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии общества, признавая заслуги творческих людей, в целях стимулирования творчества и изобретательства правительство установило 26 апреля Днем интеллектуальной собственности КР.

Произошла авария на Чернобыльской АЭС

С 26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров.

В Бишкеке проживает более 200 участников ликвидации последствий аварии.

С 1993-го этот день отмечался как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В 2012 году 26 апреля стало Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года.

Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007-го.

