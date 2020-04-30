Партии раздают продукты и агитируют: ЦИК напоминает о грубом нарушении закона

Одна из партий раздавала продуктовые наборы со своим логотипом. Член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила 24.kg, что это грубое нарушение, причем не только избирательного законодательства, но и Уголовного кодекса.

По словам Гульнары Джурабаевой, необходимо провести расследование и выяснить — действительно ли агитаторы партии «Биримдик» раздавали продуктовые пакеты.

«Вопрос очень серьезный. Правоохранительные органы обязаны отреагировать. ЦИК не уполномочен разбираться, если речь идет об уголовно наказуемом деянии. Но мы предупреждали все партии, что во время режима ЧП, поскольку избирательная кампания приостановлена, запрещено заниматься агитацией. Тем более раздавать пакеты с едой. Это расценивается как подкуп», — сказала Гульнара Джурабаева.

Другой член ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что это не единичный случай. «Я собираю такого рода информацию в соцсетях. Так, партия «Бирик» проводит агитацию в городе Оше, невзирая на запреты», — сказала она.

Записывает видеоролики в свою поддержку на фоне агитационных рястяжек и партия «Мекеним Кыргызстан» .

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что предлагает после снятия режима ЧП отменить местные выборы и провести их весной 2021 года вместе с парламентскими. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

«Особенно на местах, где зарегистрированные ранее политические организации, как участницы выборов, продолжают развозить продукты нуждающимся, дезинфекцию проводят. Это все неправильно и повлияет на волеизъявление народа», — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.