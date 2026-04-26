Стрельба на ужине с участием Трампа: президент США опубликовал фото стрелка

Дональд Трамп опубликовал фото стрелка, которого сотрудники Секретной службы задержали в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали президент США и ряд высокопоставленных членов его администрации.

Фото из соцсетей. Дональд Трамп опубликовал фото стрелка, которого сотрудники Секретной службы задержали в отеле Washington Hilton

Напомним, во время ужина в отеле началась стрельба. Трамп писал, что нападавший попытался пробежать через охрану, после чего началась стрельба. Его имя пока не называется. Также не известно о мотивах стрелка.

Ранее сообщалось, что главу Белого дома, чиновников его администрации и участников встречи эвакуировали.