Авиапарк и музей с симулятором полетов открылись в международном аэропорту «Ош»

В международном аэропорту «Ош» открылся уникальный для региона авиационный парк и музей, об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Новый комплекс сочетает в себе историю авиации, образовательные зоны и интерактивные технологии, делая авиацию ближе и понятнее широкой аудитории.

Проект реализован благодаря креативному подходу и искренней вовлеченности специалистов, стремящихся популяризировать авиацию и сделать ее доступнее для широкой аудитории. Особое место в экспозиции занимает настоящий авиационный симулятор полетов, позволяющий посетителям почувствовать себя пилотами, получить уникальный опыт управления воздушным судном и глубже понять особенности авиационной профессии.

Музей открыт для всех желающих и ориентирован, прежде всего, на молодежь. Создаваемое пространство призвано вдохновлять новое поколение, формировать интерес к авиации, раскрывать ее романтику и способствовать профессиональному самоопределению, отметил председатель правления компании Манасбек Самидинов.

В ближайшее время аналогичный авиационный музей планируется открыть и на территории международного аэропорта «Манас», что станет продолжением системной работы по развитию авиационной инфраструктуры и популяризации отрасли.