Не моложе 30 лет и с высшим образованием. Требования для лидера партии

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил новые механизмы избрания председателя политической партии и формирования списка кандидатов в депутаты. Законопроект представлен на общественное обсуждение.

Инициатор считает, что претендовать на должность лидера партии может гражданин Кыргызской Республики не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и являющийся членом партии не менее пяти лет, ранее не судимый.

«Кандидаты на должность партийного лидера, выдвинутые территориальными отделениями политической партии, вносятся в бюллетень для общепартийного голосования. Оно проводится в течение двух месяцев со дня окончания полномочий председателя партии и считается правомочным, если приняли участие не менее двух третей членов политической организации. А порядок проведения голосования, подведения его итогов и вступления в силу решения определяется уставом политической партии», — пояснил он.

Что касается выдвижения кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, тут есть свои нюансы.

Уточняется, что в перечень могут войти и не члены партии, но их должны поддержать десять партийцев.

«При решении политической партией вопросов, связанных с формированием списков кандидатов, она вправе обратиться к некоммерческим организациям, профессиональным общественным объединениям с предложением о выдвижении ими кандидатур для включения в список. Им предложено будет выставить на рассмотрение не более трех кандидатур. То есть их число может составлять не более 10 процентов от числа всех претендентов, выдвинутых в составе списка. И представлены они должны быть не позднее, чем через семь календарных дней со дня официального объявления выборов», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

Автор поправок уточняет, что реализация этих изменений не требует финансирования из бюджета, а значит, заключения правительства.