13:52
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Власть

Не моложе 30 лет и с высшим образованием. Требования для лидера партии

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил новые механизмы избрания председателя политической партии и формирования списка кандидатов в депутаты. Законопроект представлен на общественное обсуждение.

Инициатор считает, что претендовать на должность лидера партии может гражданин Кыргызской Республики не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и являющийся членом партии не менее пяти лет, ранее не судимый.

«Кандидаты на должность партийного лидера, выдвинутые территориальными отделениями политической партии, вносятся в бюллетень для общепартийного голосования. Оно проводится в течение двух месяцев со дня окончания полномочий председателя партии и считается правомочным, если приняли участие не менее двух третей членов политической организации. А порядок проведения голосования, подведения его итогов и вступления в силу решения определяется уставом политической партии», — пояснил он.

Что касается выдвижения кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, тут есть свои нюансы.

Уточняется, что в перечень могут войти и не члены партии, но их должны поддержать десять партийцев.

«При решении политической партией вопросов, связанных с формированием списков кандидатов, она вправе обратиться к некоммерческим организациям, профессиональным общественным объединениям с предложением о выдвижении ими кандидатур для включения в список. Им предложено будет выставить на рассмотрение не более трех кандидатур. То есть их число может составлять не более 10 процентов от числа всех претендентов, выдвинутых в составе списка. И представлены они должны быть не позднее, чем через семь календарных дней со дня официального объявления выборов», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

Автор поправок уточняет, что реализация этих изменений не требует финансирования из бюджета, а значит, заключения правительства. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/151209/
просмотров: 1330
Версия для печати
Материалы по теме
Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за свою. В мэрии отрицают
Читатели 24.kg негативно оценили работу политических партий в Жогорку Кенеше
Ожидание и реальность. Обещания партий ЖК, которые не совпадают с программами
Предвыборные программы партий. Пустые обещания в красивой обертке
Для исполнения обещаний «Бир Болу» не хватило мандатов. Мнение лидера фракции
«Ата Мекен» не дает популистских обещаний. Так считает Омурбек Текебаев
Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...
Члены фракции «Онугуу-Прогресс» оценили свою работу в парламенте на четверку
Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части
Будем, сможем, построим, добьемся, победим. Что будут обещать партии избирателям
Популярные новости
Начать поэтапный выход из&nbsp;режима&nbsp;ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша Начать поэтапный выход из режима ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
Сократить парламент седьмого созыва на&nbsp;30&nbsp;депутатов предлагает Дастан Бекешев Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
Назгуль Ташпаева и&nbsp;Олег Панкратов освобождены от&nbsp;должностей Назгуль Ташпаева и Олег Панкратов освобождены от должностей
Бизнес
Сеть АЗС Red Petroleum оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Сеть АЗС Red Petroleum оказывает помощь в борьбе с COVID-19
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
27 апреля, понедельник
13:20
Коронавирус в КР. Почему заразились девять медиков ЦСМ № 3, выясняет комиссия Коронавирус в КР. Почему заразились девять медиков ЦСМ...
13:06
Главврач инфекционки обвинил медиков скорой в создании угрозы для окружающих
12:45
Не моложе 30 лет и с высшим образованием. Требования для лидера партии
12:32
Казахстан продлил карантин и режим ЧП до 11 мая
12:15
В Чуйской области найдено тело. Пол установить невозможно