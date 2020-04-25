Правительство Кыргызстана выделит еще средства на доплаты медикам

Состоялось заседание комиссии по распределению средств, поступающих в виде добровольных пожертвований для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова подчеркнула, что перед комиссией стоит ответственная задача по прозрачному распределению поступающих средств, а сами решения должны приниматься оперативно. Кроме того, она отметила, что в режимах чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения комиссия должна оперативно принимать решения в интересах врачей. Сама ситуация требует безотлагательных действий.

Член комиссии депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков высказал мнение, что работники системы здравоохранения как никогда нуждаются в поддержке общественности и государства.

«Мы должны выделить из средств фонда добровольных пожертвований необходимую сумму для выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. В приоритете должны быть медицинские работники, трудящиеся сегодня на передовой», — уверен он.

В свою очередь некоторые представители гражданского сектора выразили мнение, что поступаемые деньги необходимо направить на закупку средств индивидуальной защиты.

Но по итогам обсуждения Министерству здравоохранения комиссия поручила подготовить презентацию о запрашиваемой сумме для выплаты надбавок медработникам, задействованным в процессе выявления и лечения лиц с COVID-19, с необходимыми расчетами.

Напомним, что ранее со спецсчета уже выделялось 38,5 миллиона сомов.