ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях

Президент Кыргызстана предложил ряд мер в рамках ЕАЭС, направленных на консолидацию совместных усилий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что в условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между странами необходима организация зеленых коридоров, которые позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары первой необходимости и продукцию медицинского назначения. Президент предложил определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться между странами. Он отметил необходимость принятия комплекса совместных мер, направленных на бюджетное и налоговое стимулирование бизнеса.

Фото пресс-службы президента. Встреча глав ЕАЭС проходит в формате видеоконференции

«Особое значение для экономики наших стран должно отводиться Евразийскому банку развития и Евразийскому фонду стабилизации и развития. В нынешних условиях нужно переориентировать работу данных структур. Пришло время пересмотреть некоторые принципы работы фонда. Необходимо сократить сроки рассмотрения кредитов на бюджетную поддержку в кризисных ситуациях и увеличить долю финансирования на грантовой основе», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства добавил, что важную роль может играть Евразийский банк развития в создании новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Банк должен оперативно профинансировать предприятия по изготовлению медицинской и продовольственной продукции первой необходимости. В качестве взаимной поддержки, выразил готовность направить ресурсы указанных финансовых институтов для обеспечения стран союза сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, он отметил важность поддержки потенциала национальных банков и финансового сектора для предоставления необходимых ресурсов экономикам стран ЕАЭС, в том числе по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, выработки механизмов финансирования и начала их реализации.

Сооронбай Жээнбеков предложил организовать совместную работу медицинских служб союза для оперативного реагирования на ситуацию.

«Считаю необходимым принятие мер Евразийской экономической комиссией по обнулению ввозных таможенных пошлин на медицинские изделия. Было бы своевременным и целесообразным сделать то же самое и для социально значимых товаров, предназначенных на обеспечение продовольственной безопасности стран союза», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков предложил принять единый механизм социальной и медицинской поддержки для всех граждан ЕАЭС в это непростое время.

Глава государства особо подчеркнул, что договорно-правовая база ЕАЭС позволяет принимать меры по минимизации негативных последствий пандемии на экономику стран союза, здоровье и жизнь граждан.

«Ограничительные меры не должны превратиться в «экономическую изоляцию» внутри нашего союза. Единый рынок ЕАЭС должен работать без барьеров, ограничений и изъятий. Введение ограничений на экспорт или импорт товаров оправданы только по отношению к третьим странам. У нас в союзе есть все возможности для обеспечения населения наших стран основными продовольственными товарами. Внутри ЕАЭС не должны быть ограничения во взаимной торговле социально значимыми товарами», — заключил президент.