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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В парламенте требуют привлечь к ответственности экс-министра здравоохранения

Необходимо дать юридическую оценку работе бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша заявил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, из-за халатного отношения к своим обязанностям Космосбек Чолпонбаев нанес большой урон государству.

«Мы живем при военном режиме. В такое время безответственность оценивается как предательство. Проверку работы Космосбека Чолпонбаева надо передать Военной прокуратуре. Два месяца у нас не было реагентов, защитных костюмов у медиков. Сейчас у нас каждый пятый медицинский работник заболел коронавирусом. Мы повторяем Италию. Нанесен огромный урон государству. Ведь сейчас сам врач болеет и не можеть лечить больных. Все это только из-за одного человека», — сказал нардеп.

Отметим, что Космосбек Чолпонбаев освобожден от должности указом президента после того, как на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков подверг его работу жесткой критике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150049/
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