17:53
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

Крайне тяжелый. Врачи оценили состояние военнослужащего с огнестрельным ранением

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр здравоохранения КР Дамир Осмонов посетил Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Алайского района.

По данным пресс-центра, глава Минздрава ознакомился с организацией медицинской помощи населению, материально-технической базой учреждения, а также с условиями работы медицинского персонала. Особое внимание уделено вопросам доступности и качества медицинских услуг на уровне первичного звена здравоохранения.

В первую очередь Дамир Осмонов посетил отделение реанимации, где ознакомился с состоянием военнослужащего, получившего огнестрельное ранение. Министр также встретился с родственниками пациента и предоставил им информацию о ходе лечения.

Отмечено, что пациенту своевременно оказана необходимая медицинская помощь с привлечением профильных специалистов, в том числе по линии санитарной авиации. 7 апреля в Алайский район направлена бригада специалистов Ошской областной объединенной клинической больницы в составе двух нейрохирургов и анестезиолога-реаниматолога. Проведено оперативное вмешательство.

В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Министр поручил обеспечить дальнейшее лечение пациента под особым контролем с привлечением необходимых специалистов.

В ходе посещения учреждения министр также побывал в хирургическом отделении, где пообщался с пациентами, ознакомился с условиями их лечения и выслушал обращения.

Читайте по теме
Около 500 медиков участвуют в программе «Депозит врача»

Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Министр встретился с молодыми врачами, работающими в учреждении, и проинформировал о проводимой работе по расширению квот в рамках программ поддержки медицинских специалистов.

Кроме того, Дамир Осмонов ознакомился с условиями проживания молодых специалистов в ведомственном общежитии. Отмечено, что создание условий для проживания является важной мерой по привлечению и закреплению медицинских кадров в регионах. В настоящее время в общежитии проживают 14 врачей вместе с семьями.

В рамках поездки министр также посетил участок, отведенный под строительство новой больницы на 200 коек. Отмечено, что в настоящее время проект находится в стадии разработки. Министр поручил ускорить подготовку проектной документации и проработку вопросов оснащения будущего медицинского учреждения современным оборудованием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369717/
просмотров: 818
Версия для печати
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
9 апреля, четверг
17:47
Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его назначении послом КР в США Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его на...
17:45
Смена власти в Аламединском районе: назначен новый аким
17:44
В Бишкеке не хватает около 500 водителей автобусов. Зарплаты им обещают повысить
17:25
Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте
17:23
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000