Крайне тяжелый. Врачи оценили состояние военнослужащего с огнестрельным ранением

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр здравоохранения КР Дамир Осмонов посетил Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Алайского района.

По данным пресс-центра, глава Минздрава ознакомился с организацией медицинской помощи населению, материально-технической базой учреждения, а также с условиями работы медицинского персонала. Особое внимание уделено вопросам доступности и качества медицинских услуг на уровне первичного звена здравоохранения.

В первую очередь Дамир Осмонов посетил отделение реанимации, где ознакомился с состоянием военнослужащего, получившего огнестрельное ранение. Министр также встретился с родственниками пациента и предоставил им информацию о ходе лечения.

Отмечено, что пациенту своевременно оказана необходимая медицинская помощь с привлечением профильных специалистов, в том числе по линии санитарной авиации. 7 апреля в Алайский район направлена бригада специалистов Ошской областной объединенной клинической больницы в составе двух нейрохирургов и анестезиолога-реаниматолога. Проведено оперативное вмешательство.

В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Министр поручил обеспечить дальнейшее лечение пациента под особым контролем с привлечением необходимых специалистов.

В ходе посещения учреждения министр также побывал в хирургическом отделении, где пообщался с пациентами, ознакомился с условиями их лечения и выслушал обращения.

Читайте по теме Около 500 медиков участвуют в программе «Депозит врача»

Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения. Министр встретился с молодыми врачами, работающими в учреждении, и проинформировал о проводимой работе по расширению квот в рамках программ поддержки медицинских специалистов.

Кроме того, Дамир Осмонов ознакомился с условиями проживания молодых специалистов в ведомственном общежитии. Отмечено, что создание условий для проживания является важной мерой по привлечению и закреплению медицинских кадров в регионах. В настоящее время в общежитии проживают 14 врачей вместе с семьями.

В рамках поездки министр также посетил участок, отведенный под строительство новой больницы на 200 коек. Отмечено, что в настоящее время проект находится в стадии разработки. Министр поручил ускорить подготовку проектной документации и проработку вопросов оснащения будущего медицинского учреждения современным оборудованием.