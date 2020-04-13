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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Прекратите унижать врачей! Дастан Бекешев возмущен запугиванием медиков

Депутат Дастан Бекешев прокомментировал ситуацию с публичным унижением врача и предложил коллегам принять постановление Жогорку Кенеша, защищающее медиков от давления.

По его словам, такими угрозами власти отобьют у врачей всяческое желание работать честно, а органы национальной безопасности вышли за рамки своих полномочий, почувствовав безнаказанность.

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«Кроме того, все чаще стали происходить случаи давления на медицинское сообщество. То обвинили врача в заражении своих коллег и кто озвучил? Озвучил вице-премьер-министр — без проверки информации. С подозрениями в адрес врачей об умышленном самозаражении для получения компенсации. Такие действия приведут лишь к тому, что компетентные врачи перестанут работать добросовестно, а проблемы здравоохранения начнут замалчиваться», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что в целях предупреждения давления на медицинских работников, а также, принимая во внимание особую роль врачей, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, Жогорку Кенеш должен принять постановление. Нардеп разработал проект документа. В нем говорится, что необходимо выплатить компенсации всем медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, провести служебные расследования по фактам заражения медиков. А также поручить всем государственным органам в целях опровержения недостоверной информации предоставлять в оперативном порядке полные и точные данные СМИ.

Нардеп призывает провести служебное расследование в отношении вице-премьер-министра Кубатбека Боронова по факту распространения непроверенной информации о враче, заразившем коллег COVID-19.

«Обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты и предоставлять достоверную информацию общественности об обеспеченности учреждений здравоохранения ими. ГКНБ надо обязать, чтобы перестал давить на врачей, а Генпрокуратуре — дать правовую оценку действиям сотрудников органов национальной безопасности, выявляющих и принуждающих медицинских работников публично извиняться. Пусть ГП контролирует сотрудников правоохранительных органов, чтобы не нарушали гражданские права и не унижали честь и достоинство врача», — заключил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149944/
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