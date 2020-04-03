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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Член ЦИК возмущена инициативой депутата о назначении референдума

Член ЦИК Гульнара Джурабаева прокомментировала 24.kg инициативу депутата Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления.

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 По ее словам, намерения депутата просто аморальны.

«Проводить референдум можно только в условиях стабильности, прежде всего экономической. Как можно сделать осознанный выбор, когда ты в состоянии растерянности, когда тебя беспокоит здоровье близких? Когда ты не знаешь, чем завтра накормить семью? По закону нельзя инициировать такие изменения при режиме чрезвычайного положения. Это первое. Второе — если автор, как он утверждает, зарегистрировал свой документ 19 марта, когда еще не было ЧП, то почему он его не отозвал, ведь очевидно, что на фоне кризиса в стране не до референдума? Очень жаль, что у этого депутата отсутствуют внутренние ограничения. Если его так беспокоит вопрос изменения формы правления, почему он не выступил со своей инициативой в 2016 году, когда обсуждались поправки в Конституцию и назначался референдум?» — недоумевает Гульнара Джурабаева.

Она добавила: из-за пандемии коронавируса под вопросом проведение 4 октября парламентских выборов, которые были запланированы, а назначение на этот же день еще и референдума не выдерживает элементарных законодательных процедур. 

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Автор заявил, что это его собственная инициатива и он не действовал по указке сверху. Документ размещен на сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148978/
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