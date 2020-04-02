16:39
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги

Депутат парламента Дастан Бекешев прокомментировал инициативу своего коллеги Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления.

По его словам, этот законопроект совершенно не своевременен и даже вреден для всех, включая власти.

Читайте по теме
Не шутка. В Кыргызстане хотят провести референдум по изменению формы правления

«Недавно я поднял вопрос о переносе парламентских выборов с октября 2020 года на апрель 2021-го. Я обосновал это тем, что, возможно, пандемия коронавирусной инфекции еще не сведется к нулю, а также отсутствием в бюджете денег. На выборы потребуется около 1 миллиарда сомов. Несмотря на это, мой коллега вынес на общественное обсуждение законопроект о проведении референдума, который должен состояться 4 октября уже в этом году. Референдум потребует еще 300 миллионов сомов (сужу по деньгам, затраченным в 2016-м на поправки в Конституцию). Народ находится на грани существования, а мы предлагаем поиграть в демократические игры», — считает нардеп.

Этот законопроект Курманкул Зулушев должен отозвать.

Дастан Бекешев

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Автор заявил, что это его собственная инициатива и он не действовал по указке сверху. Документ размещен на сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148947/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев: Инициатива референдума — это опасная затея
Проведение референдума — моя личная инициатива, заявляет Курманкул Зулушев
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Европейский союз рассмотрит варианты поддержки Кыргызстана
В Пакистане у трех кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
В Бишкек привезли гуманитарную помощь из Узбекистана
Чолпон Джакупова: Депутаты не имеют морального права менять Конституцию
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Коронавирус в&nbsp;КР. О&nbsp;халатности госорганов рассказал первый вице-премьер Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер
Кыргызстан не&nbsp;выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы
Бизнес
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от&nbsp;О! Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
2 апреля, четверг
16:34
Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекеш...
16:31
Омурбек Текебаев: Инициатива референдума — это опасная затея
16:12
Импортеры смогут теперь получить электронные справки от Госналоговой
16:06
Проведение референдума — моя личная инициатива, заявляет Курманкул Зулушев
16:00
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные