Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги

Депутат парламента Дастан Бекешев прокомментировал инициативу своего коллеги Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления.

По его словам, этот законопроект совершенно не своевременен и даже вреден для всех, включая власти.

Читайте по теме Не шутка. В Кыргызстане хотят провести референдум по изменению формы правления

«Недавно я поднял вопрос о переносе парламентских выборов с октября 2020 года на апрель 2021-го. Я обосновал это тем, что, возможно, пандемия коронавирусной инфекции еще не сведется к нулю, а также отсутствием в бюджете денег. На выборы потребуется около 1 миллиарда сомов. Несмотря на это, мой коллега вынес на общественное обсуждение законопроект о проведении референдума, который должен состояться 4 октября уже в этом году. Референдум потребует еще 300 миллионов сомов (сужу по деньгам, затраченным в 2016-м на поправки в Конституцию). Народ находится на грани существования, а мы предлагаем поиграть в демократические игры», — считает нардеп.

Этот законопроект Курманкул Зулушев должен отозвать. Дастан Бекешев

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Автор заявил, что это его собственная инициатива и он не действовал по указке сверху. Документ размещен на сайте парламента.