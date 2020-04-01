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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Некоторые депутаты не смогли попасть на работу из-за блокпостов в центре Бишкека

Несколько депутатов Жогорку Кенеша не смогли попасть на работу из-за блокпостов. Об этом на заседании парламента заявил нардеп Садык Шер-Нияз.

По его словам, парламентариям пришлось сделать несколько кругов, чтобы добраться до работы.

«Это говорит о незнании закона, игнорировании и высокомерии со стороны коменданта. Он должен подчиняться вам (премьер-министру. — Прим. 24.kg). Если сегодня нарушаются права депутатов, то что тогда делать простому народу? Журналистов вы заткнули, хотя они писали всю информацию», — сказал Садык Шер-Нияз.

Напомним, в Бишкеке установлено 117 санитарно-карантинных постовНа внутренних улицах в четырех районах столицы установили 41 санитарно-карантинный пост.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148845/
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