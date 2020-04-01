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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Учредить для медиков медаль за мужество в борьбе с пандемией предлагает депутат

Депутат парламента Наталья Никитенко предлагает учредить медаль для работников здравоохранения «За мужество в преодолении пандемии».

Как рассказала 24.kg автор инициативы, награждать следует не только врачей, но и медсестер, медбратьев, санитаров. А для смягчения посткризисного периода необходимо создать государственный фонд, который должен обеспечить максимально безболезненный выход из создавшегося положения.

«Из средств этого фонда правительство должно взять на себя значительную часть трат, которые несет сейчас население и бизнес. Во-первых, оплатить все коммунальные услуги или хотя бы 50 процентов за период, когда люди остались без работы. Во-вторых, обеспечить выплату потерявшим зарплату — не менее 2-3 тысячи сомов в расчете на человека в месяц. Для преодоления кризиса государство должно поддержать бизнес налоговыми каникулами, обеспечением кредитов с нулевой процентной ставкой», — отметила Наталья Никитенко.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148718/
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