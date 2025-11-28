19:06
Происшествия

У жителя села Ленинского нашли корни эндика — исчезающего вида растения

Инспекторы регионального управления экологической и технической службы проверили дом жителя села Ленинского Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, к ним поступила информация о том, что местный житель хранит у себя дома корни эндика.

«Мужчина заявил, что привез корни из Узбекистана. У него нашли около 850 килограммов, примерно 30 мешков растений. Дверь помещения, где хранились корни, милиционеры опечатали. Владельца доставили Аламединский районный отдел внутренних дел для следственных действий», — говорится в сообщении.

Отметим, корни эндика (макротомия) — это род многолетних травянистых растений из семейства бурачниковых, известных своими толстыми, красящими корнями. Макротомия является ценным лекарственным растением, используемым в традиционной медицине благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам. Однако это привело к тому, что многие виды оказались под угрозой исчезновения.

Сбор эндика в Кыргызстане временно запрещен. Мораторий продлится до 1 января 2027 года.
