Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, стендап-концерты и фестиваль джаза

Театры

25 апреля. Спектакль «Сережа очень тупой?»

Пьеса Дмитрия Данилова написана в жанре абсурда в 2017 году. По словам автора, эта история о том, как «в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное и необъяснимое». С этим необъяснимым придется иметь дело и как-то реагировать. И от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или ее прекращение).

«Театр 705», 19.00.

25-26 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Она соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье были нарушены...

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

26 апреля. Спектакль «Неслучайная встреча»

Во время моноспектакля зрители услышат рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста. В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов. В ролях Народный артист России Сергей Маковецкий.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.



Выставки, ярмарки

25-26 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы.Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлена графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 10 мая. Выставка Азизбека Сулайманова

Экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

25 апреля. XXI Международный джаз-фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

На одной сцене выступят музыканты из Франции, Италии, Австрии, Южной Кореи, Испании, Эстонии и Кыргызстана. Это не просто концерты. Это диалог культур, импровизация без границ и та самая живая энергия, ради которой джаз любят десятилетиями — и будут любить дальше. После концерта состоится After Party.

Отель «Orion», 18.30.

25 апреля. Шоу японских барабанов Ooedodaiko

Тайко — это не только звук, это атлетизм, сложнейшая хореография и идеальная дисциплина. Вы увидите, как тяжелые палочки «бачи» превращаются в продолжение рук артистов, а суровый гул больших барабанов сменяется пронзительными, почти медитативными мелодиями японской флейты.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

25 апреля. Стендап-концерт Зарины Байболовой

В этот вечер все будет рождаться прямо на сцене — только живое общение со зрителями и импровизация.

«Технопарк», 19.00.

25 апреля. Саундтрек-концерт

Погрузитесь в магию и величие фэнтези-миров на уникальном концерте камерного оркестра Tynda Music. В этом захватывающем музыкальном событии вы сможете окунуться в эпические звучания легендарных саундтреков из «Игры Престолов» и «Властелина Колец».

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

25 апреля. Стендап-концерт Нурлан Сабуров

Новая программа «Контекст» — это взгляд на повседневную жизнь сквозь призму юмора и самоиронии. Нурлан Сабуров размышляет о привычных вещах, человеческих слабостях и парадоксах современной действительности, находя смешное там, где другие видят только рутину.

«Жаштык-арена», 20.00.

25 апреля. Концерт «Антология кыргызской оперы»

Шедевры национальной классики — арии и дуэты из опер «Ай-Чурок» «Манас», «Токтогул», «Ажал ордуна», «Сепил», «Аста секин, колукту!», «Олжобай и Кишимжан», «Ак-моор» прозвучат в исполнении солистов оперы и симфонического оркестра театра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25 апреля. Кинопоказ

Состоятся показы фильма «Полночь в Париже» (2011) и первой серии «Бригады» (2002). После просмотров обязательно поговорим о кинолентах.

Дом кино имени Чингиза Айматова, 13.00.

25 апреля. Концерт солистов оперы

Для зрителей прозвучат популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики. Вас ждет многоцветное пиршество изумительных по красоте мелодий, поющих бесконечный и величественный гимн любви, красоте и гармонии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

26 апреля. Киноужин

Приглашаем вас в путешествие по французскому кино — тонкому, чувственному и живому. В этот раз покажут фильм «1+1».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

26 апреля. Концерт хоровой музыки

В программе вечера произведения зарубежных, кыргызских композиторов в исполнении хора Кыргызского театра оперы и балета, который стал стал активным действующим лицом всех оперных постановок.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

26 апреля. Концерт «Вечер итальянской музыки»

Приглашаем вас окунуться в атмосферу легендарного фестиваля «Сан-Ремо» вместе с симфоническим оркестром, солистов оперы и звезд эстрады. Вас ждут самые яркие и любимые песни и мелодии победителей фестиваля: Адриано Челентано, Тото Кутунньо, Аль Бано и Ромина Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Эрос Рамазотти и других исполнителей.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

26 апреля. Концерт группы My Own Private Alaska (MOPA)

Французское трио из Тулузы, известное как My Own Private Alaska (MOPA), рушит каноны пост-хардкора, играя без гитар: только фортепиано, ударные и голос на предельной эмоции. Этот минималистичный состав порождает фирменный pianocore — гибрид арт-рока, пост-хардкора, неоклассики и драматической поэтики, где хрупкая меланхолия мгновенно взрывается катарсическим криком.

«Перцы Pub», 20.00.

26 апреля. Концерт «Танец длиною в Кавказ»

Два ярких коллектива — «Иверия» и «АссаПати» — представят эксклюзивную программу. Вас ждет незабываемое шоу, где сила традиций, невероятная энергия и мастерство танцоров соединятся в одном ритме. Яркие костюмы, зажигательные ритмы и настоящий дух Кавказа подарят вам вечер, полный эмоций и впечатлений.

НЦДЮ «Сейтек», 17.30.

26 апреля. Вечер коротких рассказов «Эрос и Танос»

В программе прозвучат короткие рассказы: Ги де Мопассана, Владимира Сорокина, Айрис Мердок, Линор Горалик, Этгара Керета и даже отрывок из «Божественной комедии» Данте, — все это в формате читки в исполнении Антона Казаковцева и Вероники Шереметьевой. В перерывах между рассказами будет живая музыка под гитару от Тимура Сарбасова.

Арт-кафе Dari, 17.30.

Лекции, мастер-классы

25 апреля. Лекция « Объединение «Новая волна»»

На лекции мы обсудим темы и образы, содержательный смысл ряда экспонатов этих нашумевших выставок. Для некоторых участников «Новой волны» данный этап их творческой биографии оказался самым плодотворным. Лектор: искусствовед Айна Молдохматова,.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

26 апреля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

25-26 апреля. Детские шоу

В субботу будет шоу мыльных пузырей, в воскресенье — мастер-класс для детей «Создание фонарика своими руками».

ДТЦ «Ташрабат», 16.00 (суббота), 17.00 (воскресенье).

25 апреля. Кулинарный мастер-класс

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они приготовят вкусные кейкпопсы. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

25-26 апреля. Спектакли «Деревяшки. Город для Пиноккио» и «Пиноккионун жыгач шаары»

Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.