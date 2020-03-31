Парламент проведет заседание. Депутаты будут решать, как помочь малому бизнесу

Очередное заседание Жогорку Кенеша пройдет завтра, 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в аппарате парламента.

Стало известно, что комитет по экономической и фискальный политике в понедельник провел внеочередное заседание и обсудил вопросы о возможном переносе сроков уплаты налогов, временной отмене штрафных санкций и других временных послаблениях для предпринимательства страны. Депутаты решают, как помочь малому бизнесу и частным предпринимателям в сложившихся сложных условиях, когда их работа практически парализована.

«Нам нужно как можно скорее решить вопрос о мерах по сокращению негативных социально-экономических последствий в связи с валютной инфляцией и распространением коронавирусной инфекции в республике», — рассказали в аппарате ЖК.

Напомним, что только за последнюю неделю курс доллара в КР вырос почти на 3 сома и достиг 81 сома.