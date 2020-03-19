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Власть

Решение о переносе выборов в местные кенеши правительство примет через неделю

Решение о переносе выборов депутатов местных кенешей будет принято через неделю. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, изменение даты местных выборов будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

«Вчера мы вместе с президентом, спикером и лидерами фракций разговаривали почти полтора часа. Вопрос переноса выборов правильно решать через неделю, исходя из ситуации. Президент согласился с этим мнением, лидеры фракций тоже поддержали», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Канат Исаев обвинил правительство в применении двойных стандартов.

«Вы запретили массовые мероприятия и другие собрания свыше 50 человек. А тут хотите 2 тысячи человек собрать в одном зале. Во время голосования избиратели будут пользоваться одной ручкой, одним аппаратам для проверки биометрии. Это только усилит распространение коронавируса», — отметил нардеп.

Некоторые коллеги его поддержали, заявив, что сейчас агитаторы партий вынуждены ходить по домам, рискуя своим здоровьем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147109/
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