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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин снова поговорили по телефону

Накануне вечером вновь состоялся телефонный разговор премьер-министров Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева и Казахстана Аскара Мамина. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, в ходе телефонного разговора обсуждены текущие вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, а также ситуация с коронавирусом.

«Главы правительств подчеркнули важность продолжения грузопотока через кыргызско-казахстанскую границу в условиях объявления в Республике Казахстан чрезвычайного положения. Стороны договорились и в дальнейшем осуществлять оперативный обмен информацией в интересах народов двух стран», — говорится в сообщении.

Напомним, что это уже второй телефонный разговор двух премьеров за последние пару дней. Столь частые переговоры связаны с тем, что Казахстан ввел на своей территории режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. При этом введены ограничения на въезд и выезд из республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146545/
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