Министерства и ведомства взяли шефство над ветеранами ВОВ

Министерства и ведомства взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, министерства и ведомства будут оказывать ветеранам социальную и финансовую помощь на постоянной основе, а также улучшать материально-бытовые условия их жизни.

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«Данная работа ведется во исполнение указа президента о подготовке и проведении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для улучшения социального положения ветеранов Великой Отечественной войны, а также привлечения внимания государственных органов к решению их проблем», — отметили в правительстве.

Добавим, что, по данным Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане проживает 251 ветеран.