Общество

В Минобороны вручили медали ветеранам войны за освобождение Китая

28 августа 2025 года в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей и сертификатов ветеранам, участвовавшим в освобождении Китая во время Второй мировой войны. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа агрессии Японии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие прошло с участием руководства Министерства обороны и Генерального штаба ВС КР, а также сотрудников посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике.

С приветственным словом, перед участниками церемонии выступил временно исполняющий должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР полковник Кумарбек Калматаев. С поздравлениями к ветеранам обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызской Республике госпожа Лю Цзянпин.

Минобороны
Фото Минобороны. Вручение медалей

Кульминацией мероприятия стало вручение памятных медалей и сертификатов ветеранам и их представителям. 

Данное мероприятие стало символом признательности и уважения к подвигу ветеранов, укрепления дружбы и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.
