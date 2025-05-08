Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 80-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление главы государства:

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие труженики тыла! Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы вместе со странами — участницами Содружества Независимых Государств отмечаем 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая — День Великой Победы — священный день, объединяющий каждое поколение сотен народов! Это особая дата, которая напоминает нам о несгибаемой воле, самоотверженности и героизме наших предков! Именно поэтому завет «Никто не забыт, ничто не забыто!» и сегодня произносится от чистого сердца.

Мы склоняем головы перед светлой памятью миллионов людей, павших на поле сражения. Отдаем вечную дань уважения нашим ветеранам, которые вернулись домой с Победой, а также труженикам тыла, кто, поддерживая фронт, направлял все добытое и заработанное на нужды армии!

Прежде всего от всего сердца поздравляю вас с праздником Великой Победы, подарившим нам мирное небо и спокойную жизнь! Пусть в нашем любимом Кыргызстане всегда царит мир!

Самая страшная трагедия в истории человечества — Вторая мировая война, унесшая миллионы жизней, в том числе тяжелые последствия Великой Отечественной войны до сих пор вызывают боль и скорбные воспоминания.

Развязывание войны Германией и ее союзниками, нападение на СССР в 1941 году нарушили мирную жизнь стран Европы, Азии и Африки, обернувшись невыносимыми страданиями и кровопролитиями.

Из государств Центральной Азии на фронт ушли почти все мужчины. Каждый четвертый житель Кыргызстана сражался против фашистской Германии, и, к сожалению, половина из них не вернулась с войны, а вернувшиеся — многие были ранены и остались инвалидами.

Мы с гордостью вспоминаем наших предков, плечом к плечу сражавшихся с представителями всех народов Советского Союза.

Они показали всему миру образец героизма и бесстрашия, унаследованных от великого Манаса.

Мы гордимся такими героями, как Чолпонбай Тулебердиев и Акматыш Тумонбаев, закрывшие собой амбразуру вражеского дзота, Дуйшенкул Шопоков и Николай Ананьев — участники легендарной обороны Москвы в составе 28 панфиловцев, Исмаилбек Таранчиев, направивший горящий самолет в колонну врага, Даир Асанов, отличившийся героизмом на украинском фронте, Калыйнур Усенбеков и Акматбек Суйунбаев, проявившие себя в операции «Штурм Берлина». Мы никогда не забудем имена тысяч героев, совершивших подобные подвиги.

В годы войны такие бесстрашные кыргызстанцы стояли на передовой и отстаивали честь и достоинство нашего народа. Поэтому каждый солдат, проявивший доблесть на фронте, для нас герой!

Свыше 360 тысяч наших соотечественников ушли на фронт — это четверть населения республики на тот момент. Новые исследования доказывают, что на войну из Кыргызстана ушло гораздо больше людей, чем считалось ранее, и героизм наших бойцов был еще масштабнее. Это говорит о том, как много предстоит сделать нашим историкам для увековечения подвига предков.

В годы войны в Кыргызстане особое внимание уделяли развитию военной индустрии с использованием местных природных ресурсов. Из-за военной необходимости более 30 промышленных предприятий из России, Беларуси и других республик эвакуированы в нашу страну. В короткие сроки запущены фабрика «Красный швейник», заводы «Красный металлист», Фрунзенский завод, Ошский шелковый комбинат, Кантский и Беловодский сахарные заводы и другие, которые стали важнейшими источниками снабжения фронта.

В республике построены и введены в эксплуатацию Кадамджайский сурьмяной, Хайдарканский ртутный комбинаты, Ак-Тюзский свинцовый завод, а также Кашка-Сууйский завод по переработке редкоземельных металлов. На военные нужды из промышленных предприятий поставлялись пули, отлитые из кыргызского свинца, и взрывчатые вещества с добавлением ртути, добытой в Кыргызстане.

На фабриках и заводах установлен 10-часовой рабочий день. Женщины, подростки, старики, оставшиеся в тылу, трудились не покладая рук, несмотря на тяготы и усталость, вдохновляясь лозунгом: «Голод можно утолить, одежду починить, главное — День Победы наступит!»

Важно отметить, что с 1941 по 1945 год Кыргызстан подготовил тысячи специалистов: пулеметчиков, минометчиков, стрелков I-II разрядов, а также медсестер, санитарных инструкторов и других.

Никто не забудет, как в феврале 1942-го, в разгар Великой Отечественной войны, специальная делегация из Кыргызстана доставила в блокадный Ленинград 52 вагона с продуктами питания, поддержав тем самым дух, гражданскую стойкость и сплоченность жителей города.

Кроме того, в годы войны в Кыргызстан эвакуированы более 16 тысяч человек из Ленинграда, среди которых около 3,5 тысячи детей, не знавших еще ни радости, ни горя жизни. Наш народ приютил их как родных, вырастил и воспитал с заботой и теплотой. Один из ярких примеров — подвиг тогдашнего 16-летнего секретаря сельсовета Токтогон Алтыбасаровой из Иссык-Кульской области, которая приютила и окружила материнской заботой 150 истощенных, больных и осиротевших детей из Ленинграда. Ее жизненный путь и самоотверженность стали символом настоящего подвига.

Таким образом, от героев, закрывших своим телом амбразуру, как Чолпонбай, до женщин в тылу, как Токтогон Алтыбасарова, наши соотечественники проявили беспримерное мужество, безмерное терпение и стали воплощением человеческого достоинства и моральной силы.

Такие истории — свидетельство нерушимого братства и единства советского народа, и их в нашей истории сотни.

Я подписал Указ, согласно которому участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, узникам концлагерей, побывавшим в плену в детском возрасте, кавалерам медали «За оборону Ленинграда» и другим категориям граждан ежемесячно выплачивается по 10 тысяч сомов.

В соответствии с другим Указом, принятым недавно, каждому ветерану Великой Отечественной войны в стране оказана единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч сомов.

Каждый ветеран, сидящий здесь с орденами и медалями на груди и придающий особую торжественность празднику Великой Победы, — это не просто участник войны или труженик тыла, это настоящий герой, подаривший нам счастливую и мирную жизнь.

Уважаемые ветераны! Пусть вы из года в год останетесь почетными гостями на самых главных праздниках нашей страны! Поздравляю с 80-летием Великой Победы!»