В селе Благовещенка Джалал-Абадской области восстановили памятник героям ВОВ

В селе Благовещенка Джалал-Абадской области восстановлен памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в проекте «Монументы Победы».

Отмечается, что в мае этого года была запущена интерактивная карта, на которую было нанесено 33 тысячи памятников Великой Отечественной войне на территории республик бывшего СССР. Работа по сохранению и восстановлению памятников не приурочена к памятным дням и круглым датам.

Реконструкция монумента стала возможной благодаря сотрудничеству проекта с ассоциацией «Славянская диаспора» и Ассамблеей народа Кыргызстана, а также помощи местных жителей.

Местные чиновники наградили участников проекта юбилейными медалями 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.