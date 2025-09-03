14:09
Власть

В парламенте подняли вопрос повышения пенсии ветеранам милиции

Ряд депутатов сегодня на заседании Жогорку Кенеша поднял вопрос о необходимости повышения пенсий ветеранам милиции.

Как отметил нардеп Суйунбек Омурзаков, пенсия ветеранов милиции не повышается годами.

«Ежегодно в октябре Соцфонд, учитывая инфляцию, повышает пенсии всем категориям граждан, но не милиции. Милиционеры вновь просят включить надбавки к окладу, чтобы это сказывалось на сумме пенсии», — сообщил он.

Депутат Улугбек Ормонов также предложил рассмотреть вопрос о повышении пенсий бывших милиционеров вместе с остальными с 1 октября. «Ветераны милиции всю жизнь рисковали своей жизнью, а размеры их пенсий не повышаются. Этот вопрос нужно решить», — сказал он.

Парламентарий Арсланбек Малиев (Джети-Огузский округ) тоже поднял вопрос о размере пенсий ветеранов милиции. Он отметил, что у них нет отчислений в Соцфонд, и размер пенсии составляет около 10 тысяч сомов.
