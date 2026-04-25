Новинки недели: «Гнев», «Берлин’23» и другие премьеры сериалов

На следующей неделе (27 апреля — 3 мая) зрителей ожидает широкая палитра киножанров: от психологических триллеров до ироничных детективов. В списке новинок значатся как масштабные международные проекты о шпионских заговорах, так и локальные комедийные истории.

1 «Гнев», боевик, премьера (30 апреля)

Джон Кризи был легендой спецназа — парень, который умел выходить сухим из воды в любой переделке. Но те времена давно прошли. Теперь он просто человек, раздавленный грузом ПТСР, который пытается найти хоть какой-то покой в обычной, мирной жизни. Но судьба распоряжается иначе. Вместо тишины и покоя он получает новую миссию, от которой не может отказаться: защищать маленькую дочь погибшего друга.

Разбираясь в том, что случилось с ее семьей, Кризи понимает, что наткнулся на огромную и безжалостную систему, с которой простому человеку не справиться. Защита девчонки быстро перерастает в его личную, одиночную войну. И с каждым шагом в этой войне он все ближе подходит не только к врагам, но и к той бездне внутри себя, которую пытался забыть.

2 «Бухта вдов», ужасы, премьера (29 апреля)

Сериал «Бухта вдов» рассказывает о мэре Томе Лофтисе, который пытается привлечь туристов на проклятый остров в Новой Англии. Местные жители верят в древние легенды о проклятии, и их сопротивление вызывает странные и пугающие события, подтверждающие эти легенды. Сериал сочетает элементы хоррора и комедии, создавая атмосферу, где повседневная жизнь переплетается с необъяснимым.

3 «Берлин'23», детектив, премьера (29 апреля)

На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, двумя годами ранее, успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильеве — дипломатическая часть задачи, Ненашев — в привычном амплуа нелегала.

По данным российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наемников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, Ненашев и Васильев попытаются раскрыть заговор западных спецслужб.

4 «Золотое место», дорама, премьера (29 апреля)

Ким Хи Джу, сотрудница службы безопасности аэропорта, случайно становится владельцем 60 золотых слитков. Она сталкивается с жестокой борьбой за выживание, жадностью и предательством, когда золото приводит к хаосу и конфликтам между людьми. Дорама разворачивается в казино Goldland, где действия происходят в условиях незаконной контрабанды золота. Режиссером является Ким Сон-хун, а сценарий написал Хван Чо-юн.

5 «Где лифт?», комедия, премьера (26 апреля)

Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал... лифт. За расследование берется старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артем вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому — старшему сыну Нади Денису. Теперь раскрытие преступления становится делом чести.

