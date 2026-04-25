12:09
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Новинки недели: «Гнев», «Берлин’23» и другие премьеры сериалов

Фото из интернета. Кадр из сериала «Гнев»

На следующей неделе (27 апреля — 3 мая) зрителей ожидает широкая палитра киножанров: от психологических триллеров до ироничных детективов. В списке новинок значатся как масштабные международные проекты о шпионских заговорах, так и локальные комедийные истории.

1
«Гнев», боевик, премьера (30 апреля) 

Джон Кризи был легендой спецназа — парень, который умел выходить сухим из воды в любой переделке. Но те времена давно прошли. Теперь он просто человек, раздавленный грузом ПТСР, который пытается найти хоть какой-то покой в обычной, мирной жизни. Но судьба распоряжается иначе. Вместо тишины и покоя он получает новую миссию, от которой не может отказаться: защищать маленькую дочь погибшего друга.

Разбираясь в том, что случилось с ее семьей, Кризи понимает, что наткнулся на огромную и безжалостную систему, с которой простому человеку не справиться. Защита девчонки быстро перерастает в его личную, одиночную войну. И с каждым шагом в этой войне он все ближе подходит не только к врагам, но и к той бездне внутри себя, которую пытался забыть.

2
«Бухта вдов», ужасы, премьера (29 апреля) 

Сериал «Бухта вдов» рассказывает о мэре Томе Лофтисе, который пытается привлечь туристов на проклятый остров в Новой Англии. Местные жители верят в древние легенды о проклятии, и их сопротивление вызывает странные и пугающие события, подтверждающие эти легенды. Сериал сочетает элементы хоррора и комедии, создавая атмосферу, где повседневная жизнь переплетается с необъяснимым.

3
«Берлин’23», детектив, премьера (29 апреля) 

На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, двумя годами ранее, успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильеве — дипломатическая часть задачи, Ненашев — в привычном амплуа нелегала.

По данным российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наемников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, Ненашев и Васильев попытаются раскрыть заговор западных спецслужб.

4
«Золотое место», дорама, премьера (29 апреля) 

Ким Хи Джу, сотрудница службы безопасности аэропорта, случайно становится владельцем 60 золотых слитков. Она сталкивается с жестокой борьбой за выживание, жадностью и предательством, когда золото приводит к хаосу и конфликтам между людьми. Дорама разворачивается в казино Goldland, где действия происходят в условиях незаконной контрабанды золота. Режиссером является Ким Сон-хун, а сценарий написал Хван Чо-юн.

5
«Где лифт?», комедия, премьера (26 апреля) 

Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал... лифт. За расследование берется старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артем вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому — старшему сыну Нади Денису. Теперь раскрытие преступления становится делом чести.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (20 — 26 апреля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371228/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Премьеры сериалов: семейные драмы, корейский хоррор и возвращение в Хоукинс
Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фаннинг в мире OnlyFans
TikTok-форматы в дело: «Кыргызсериал» объявил конкурс на вертикальные сериалы
Скандальная «Эйфория» и финал «Пацанов». Что смотреть на следующей неделе
Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля
От наркоторговцев до комедии о похудении: что смотреть на следующей неделе
От битвы за космос до возвращения Сорвиголовы: пять сериалов следующей недели
Тайная жизнь трех подруг, катастрофа и боевик. Премьеры каких сериалов смотреть
Мрачный триллер с Николь Кидман, драмы и боевики. Премьеры следующей недели
Молодой Холмс от Гая Ричи и динозавры от Спилберга. Что смотреть в начале марта
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
25 апреля, суббота
12:00
Новинки недели: «Гнев», «Берлин'23» и другие премьеры сериалов
11:42
Китайским рабочим упростили въезд в Кыргызстан. Но не всем
11:26
Кыргызстанский стартап Water Watch AI победил на международной выставке RES EXPO
11:19
Карты лояльности запустила Федерация профсоюзов Кыргызстана
11:06
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане