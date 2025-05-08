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Общество

Русский дом в Бишкеке приглашает на празднование Дня Победы. Будут сюрпризы

Горожан и гостей столицы приглашают 9 мая встретить знаменательный юбилей — 80-летие Победы. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Гостей встречают на бульваре Эркиндик рядом с Русским домом.

«Вместе споем наши песни, расскажем детям о героях, посмотрим замечательные фильмы, пообщаемся — вместе встретим этот главный день», — говорится в сообщении.

Русский дом откроет свои двери после завершения «Бессмертного полка» в 12.00 и будет работать до 20.00. В течение дня — выступления исполнителей разных жанров, выставки, фильмы, лекции и мастер-классы для всех возрастов.

В 20.00 из окон Русского дома небо озарят лучи прожекторов в рамках акции «Лучи Победы». Каждый сможет поздравить всех с праздником. Будут и сюрпризы.

В концертной программе возможны изменения в зависимости от погодных условий.

Расписание всех событий Дня Победы в Русском доме доступно на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328466/
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