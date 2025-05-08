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Общество

В Бишкеке прошел военный парад в честь Дня Победы

В Бишкеке прошел военный парад в честь Дня Победы.

В начале мероприятия президент Садыр Жапаров возложил цветы к Вечному огню на площади Победы, после чего прибыл на центральную площадь. Там он поздравил собравшихся с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и дал старт параду.



Парад начался с боевой техники времен Великой Отечественной войны – возглавил колонну легендарный Т-34. Далее пошла уже современная техника. Военные продемонстрировали беспилотники «Байрактар», «Аксунгур» и «Акынджи». Также продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы «Печора» и «С-300».

В завершение зрителей порадовали вертолеты и истребители, пролетевшие над площадью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328455/
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