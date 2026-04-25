Кыргызстанский стартап Water Watch AI победил на международной выставке RES EXPO

Кыргызстанский стартап Water Watch AI победил на международной выставке RES EXPO 2026. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

По его данным, в рамках участия Кыргызской Республики в международной выставке RES 2026 EXPO Центр развития и продвижения экспорта «Кыргыз Экспорт» представил национальный павильон «Сделано в Кыргызстане».

Он оформлен с элементами кыргызской айдентики и реализован при поддержке Фонда президента Кыргызской Республики. В его рамках отечественные компании демонстрируют инновационные решения в сфере устойчивого развития и зеленых технологий.

Одним из значимых результатов стало признание кыргызстанского стартапа Water Watch AI, представленного компанией Oscar and Sons Group, победителем Eco Startup Competition RES EXPO 2026.

Water Watch AI представляет собой инновационную платформу на базе искусственного интеллекта, направленную на прогнозирование и эффективное управление водными ресурсами. Решение позволяет сократить потери питьевой воды до 50 процентов и может быть масштабировано на все страны Центральной Азии.

Технология объединяет беспилотные летательные аппараты, спутниковые системы и IoT-датчики, обеспечивая мониторинг в режиме реального времени запасов воды, уровня загрязнения, а также выявление незаконной деятельности в водных системах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

Пилотный проект, реализованный в 20 населенных пунктах Чуйской области, продемонстрировал высокую эффективность решения: потери воды при орошении снизили на 50 процентов, что подтверждает потенциал масштабирования технологии на региональном уровне.

Актуальность разработки обусловлена усиливающимся водным кризисом в Центральной Азии: до 55 процентов питьевой воды теряется при транспортировке, а до 40 процентов ирригационной воды — вследствие изношенной инфраструктуры. По прогнозам, к 2030 году дефицит водных ресурсов в регионе может достичь 30 процентов, что представляет серьезную угрозу для устойчивого развития и экономической безопасности стран.

По словам генерального директора компании Омана Абышевa, «без системного мониторинга и прогнозирования водных ресурсов невозможно обеспечить устойчивое развитие региона и формирование цифровой экономики».

Проект Water Watch AI уже получил международное признание, став «Проектом года» в Центральной Азии по версии Global CIO и вошел в число финалистов ведущих международных программ, включая MIT x HTP DeepTech, Google Build with AI и Hello Tomorrow Pioneers.

Компания Oscar and Sons Group провела комплексный анализ Чу-Таласского водного бассейна и в настоящее время работает над созданием цифровых двойников ключевых водных артерий Центральной Азии.

В мае 2026 года компания планирует открытие регионального офиса в Казахстане с целью расширения деятельности и внедрения решений Water Watch AI в водохозяйственные системы страны.
