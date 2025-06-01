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Общество

Глава управления президента России приехал в Нарын, чтобы поздравить аксакала

Российская делегация во главе с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым навестила в Нарынской области Кыргызстана ветерана Великой Отечественной войны Сатынды Жапарова. В этом году ему исполняется 100 лет — он единственный оставшийся в живых ветеран, проживающий в регионе.

Игорь Маслов поздравил аксакала с 80-летием Великой Победы, поблагодарил за героизм и вручил памятные подарки.

По состоянию здоровья Сатынды Жапаров не смог поехать на парад в Москву. Однако российские гости не могли оставить ветерана без внимания. Они рассказали нарынцу о том, что его подвиг ценят, помнят и передают из поколения в поколение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331126/
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