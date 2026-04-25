Карты лояльности запустила Федерация профсоюзов Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил председатель ФПСК Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, в настоящее время у федерации заключены договоры с различными организациями — всего более 450 по всей стране.

«К примеру, среди них есть лаборатории, при сдаче анализов при предоставлении дисконтной карты члены профсоюза получают 20-процентную скидку. Мы уже выпустили около 30 тысяч дисконтных карт для наших членов. Чтобы ее получить, членам профсоюза необходимо пройти онлайн-регистрацию», — сказал Мурадил Джумадилде уулу.

По данным ФПСК, в республике проживает более 7 миллионов человек, из них около 3 миллионов относятся к трудящимся. Более миллиона человек состоят в различных профсоюзах.