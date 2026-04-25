В Кыргызстане создадут мобильное приложение по выдаче путевок в санатории. Об этом 24.kg сообщил председатель Федерации профессиональных союзов КР (ФПСК) Мурадил Джумадилде уулу.
По его словам, приложение находится на стадии разработки. До конца года планируется запустить его в тестовом режиме.
Он напомнил, что в республике было два источника путевок — Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ) и профсоюзный взнос в размере 1 процента от зарплаты.
«ФПСК лишь была оператором после распада Советского Союза. 95 процентов путевок уходили членам профсоюзов, что в корне неправильно. Ведь деньги отчисляют в Соцфонд не только члены, но и все трудящиеся. Любой желающий мог претендовать на путевку», — подчеркнул глава федерации.
В конце 2023 года президент наложил мораторий на выдачу путевок до 1 января 2028-го.
«Поступающие деньги решили направить на ремонт санаториев ФПСК. Все знают, в каком плачевном состоянии были «Голубой Иссык-Куль», «Иссык-Ата», «Джергалан» и другие объекты. За это время на ремонт направили 1,8 миллиарда сомов», — заметил Мурадил Джумадилде уулу.
По его словам, второй источник путевок — профсоюзный взнос — учителя, врачи и все остальные используют по своему усмотрению.
«Допустим, в прошлом году учителя в некоторых школах решили поехать в Ташкент на несколько дней. Бывают случаи, когда приходит человек, говорит, что проработал 30-40 лет, но никогда не отдыхал. Если ты за 40 лет не съездил ни разу на отдых, это, конечно, несправедливо. Но отдых — это бонус, а не сама суть профсоюзного движения. В первую очередь должны быть справедливые и безопасные условия труда», — заявил председатель ФПСК.