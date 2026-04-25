Общество

В Кыргызстане создадут мобильное приложение по выдаче путевок в санатории

В Кыргызстане создадут мобильное приложение по выдаче путевок в санатории. Об этом 24.kg сообщил председатель Федерации профессиональных союзов КР (ФПСК) Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, приложение находится на стадии разработки. До конца года планируется запустить его в тестовом режиме.

Федерации профессиональных союзов Кыргызстана
Фото Федерации профессиональных союзов Кыргызстана. Мурадил Джумадилде уулу
«Очередь в детские сады, запись в школы у нас проходят онлайн. Многие сначала возмущались, но потом убедились — все прозрачно. То же самое хотим сделать и мы, чтобы путевки выдавались онлайн, и каждый трудящийся мог видеть, куда и когда можно получить путевку, подавал заявку и так далее. Я ознакомился с опытом других стран, этот механизм работает. В век цифровизации нужно исключить контакт с руководством ФПСК. Когда бесплатная путевка превращалась в платную, это создавало коррупционную схему», — сказал Мурадил Джумадилде уулу.

Он напомнил, что в республике было два источника путевок — Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ) и профсоюзный взнос в размере 1 процента от зарплаты.

В ФОТ каждый работник отчисляет 0,25 процента от зарплаты.

«ФПСК лишь была оператором после распада Советского Союза. 95 процентов путевок уходили членам профсоюзов, что в корне неправильно. Ведь деньги отчисляют в Соцфонд не только члены, но и все трудящиеся. Любой желающий мог претендовать на путевку», — подчеркнул глава федерации.

В конце 2023 года президент наложил мораторий на выдачу путевок до 1 января 2028-го.

«Поступающие деньги решили направить на ремонт санаториев ФПСК. Все знают, в каком плачевном состоянии были «Голубой Иссык-Куль», «Иссык-Ата», «Джергалан» и другие объекты. За это время на ремонт направили 1,8 миллиарда сомов», — заметил Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, второй источник путевок — профсоюзный взнос — учителя, врачи и все остальные используют по своему усмотрению.

«Допустим, в прошлом году учителя в некоторых школах решили поехать в Ташкент на несколько дней. Бывают случаи, когда приходит человек, говорит, что проработал 30-40 лет, но никогда не отдыхал. Если ты за 40 лет не съездил ни разу на отдых, это, конечно, несправедливо. Но отдых — это бонус, а не сама суть профсоюзного движения. В первую очередь должны быть справедливые и безопасные условия труда», — заявил председатель ФПСК.
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
