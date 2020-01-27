Премьер недоволен. От акимов нет идей по привлечению инвестиций

«Ни от одного акима не поступило ни одного предложения по созданию рабочих мест и привлечению инвестиций», — заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня на заседании правительства.

По его словам, он не может привести ни одного примера. В строительство детских садов, школ, дорог привлекаются деньги из республиканского бюджета и за счет донорских организаций.

Нам нужно смотреть, как работают акимы. Если они впустую свое кресло занимают, то пусть освободят. Мухаммедкалый Абылгазиев

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что не все руководители исполнили мероприятия в рамках объявленного президентом 2019-го Годом развития регионов и цифровизации. Однако сказать точно, какие акимы плохо работают, он не смог. Кубатбек Боронов отметил, что итоги сейчас подводят и позже главе кабмина дадут предложения по принятию дисциплинарных мер.