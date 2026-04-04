Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 115, перераспределив нормотворческие полномочия в сфере инвестиций.

Согласно документу, Национальному агентству по инвестициям при президенте передали дополнительные функции. В частности, агентство теперь будет утверждать формы отчетности:

о встречах госорганов и органов местного самоуправления с потенциальными инвесторами;

о годовых итогах по привлечению инвестиций и реализации проектов;

о сводной аналитике инвестиционного климата и ходе реализации проектов для президента и главы кабмина.

Таким образом, вводится единая система сбора и анализа данных по инвестиционной деятельности в стране.

Отмечается, что реализация постановления будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета и штатной численности, без дополнительных расходов.

Документ направлен на упорядочение отчетности и усиление координации работы по привлечению инвестиций.

Постановление вступит в силу через 15 дней.