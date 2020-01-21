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Власть

Убийство Саймаити. Депутаты выясняют, проверяли ли налоговики ОсОО «Абдыраз»

Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции приступила к работе.

Депутаты задают вопросы представителю Налоговой службы. Выяснилось, что ОсОО «Абдыраз» появилось в реестре Министерства юстиции в 2011 году. Перерегистрацию компания прошла в 2015-м. Уточняется, что ее директором числится Назия Турдалиева. Плановые налоговые проверки проводились регулярно. Незадекларированные счета фирмы налоговики начали проверять только после того, как было возбуждено уголовное дело. 

Ранее «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через ОсОО «Абдыраз», которое владело кыргызско-китайским рынком в Баткене. 

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141090/
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